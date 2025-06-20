Fox News: США не исключают применение тактического ядерного оружия в Иране

Власти Соединённых Штатов не исключают использования тактического ядерного оружия для удара по объекту по обогащению урана в Фордо в Иране, заявила журналист американского телеканала Fox News Джеки Хайнрик.
Она напомнила о материале издания The Guardian, где было сказано, что американский лидер Дональд Трамп не рассматривает возможность применить тактическое ЯО для удара по данному подземному объекту, который расположен на территории Ирана.
«Чиновник Белого дома сообщил мне, что содержание этой публикации не соответствует действительности, что американские военные не сомневаются в эффективности противобункерных бомб для уничтожения объекта в Фордо и что никакие варианты, включая тактическое ядерное оружие, не снимаются с рассмотрения», — написала Хайнрик, пост опубликован в соцсети X*.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп в течение двух недель решит, будут ли Соединённые Штаты атаковать Иран.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.