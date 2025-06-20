Fox News: США не исключают применение тактического ядерного оружия в Иране

«Чиновник Белого дома сообщил мне, что содержание этой публикации не соответствует действительности, что американские военные не сомневаются в эффективности противобункерных бомб для уничтожения объекта в Фордо и что никакие варианты, включая тактическое ядерное оружие, не снимаются с рассмотрения», — написала Хайнрик, пост опубликован в соцсети X*.