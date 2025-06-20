Отрезали уши, выкалывали глаза: ФСБ раскрыла документы о зверских убийствах нацистами советских пленных

Так, в документе описывается, как немцы в Николаевской области «17 августа расстреляли 135 человек, предварительно издевательски замучили командиров и политработников, учиняя им пытки: отрубали руки, отрезали уши, выкалывали глаза», при этом двоих пленных зарубили за то, что у них были обнаружены партбилеты.