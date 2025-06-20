Отрезали уши, выкалывали глаза: ФСБ раскрыла документы о зверских убийствах нацистами советских пленных

Документы о зверских пытках и убийствах гитлеровцами советских пленных рассекретила и опубликовала на своем сайте ФСБ России. Информация относится к периоду 1941 года. Речь идет о спецсообщении начальника Особого отдела НКВД Южного фронта майор государственной безопасности Павла Зеленина «Об издевательствах немцев над пленными военнослужащими РККА», в котором тот приводит показания шести местных жителей.
Так, в документе описывается, как немцы в Николаевской области «17 августа расстреляли 135 человек, предварительно издевательски замучили командиров и политработников, учиняя им пытки: отрубали руки, отрезали уши, выкалывали глаза», при этом двоих пленных зарубили за то, что у них были обнаружены партбилеты.
Также сообщается о пытках, которым гитлеровцы подвергли пленного старшего лейтенанта.
«Перед тем как застрелить, над этим старшим лейтенантом были учинены жуткие издевательства, был отрезан нос, выколоты глаза, вырезаны на спине знаки, командир все эти пытки перенес, не проронив ни слова», — приводится в документе рассказ очевидца.
Ранее ФСБ рассекретила данные о преступлениях оберштурмбанфюрера СС Пауля Цаппа. Сообщалось, что пособники оберштурмбанфюрера СС Цаппа заживо сожгли 20 человек и уничтожили свыше 10 тысяч пленных концлагеря в совхозе «Красный».
Также российская ФСБ обнародовала документы о 12 тысяч советских военнопленных, погибших от действий британской армии.