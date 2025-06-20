Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Минпросвещения РФ с 1 сентября 2025 года вводит единые требования по изучению всех школьных предметов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Сергей Кравцов.
«Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», — рассказал министр.
Он добавил, что соответствующие требования вводятся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2025 года. Кроме того, данная норма синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителя также будет нормирована.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.