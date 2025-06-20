Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Калуги установили временные ограничения

В Росавиации уточнили, что мера связана с обеспечением безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на приём и выпуск гражданских бортов в настоящее время действуют в воздушной гавани Калуги, информирует Росавиация.

Официальный представитель федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко подчеркнул, что данная мера связана с обеспечением безопасности полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуги (“Грабцево”; код ИКАО: UUBC», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на четверг ограничения были введены в аэропортах Волгограда и Калуги.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на приём и выпуск самолётов установлены в воздушной гавани Волгограда.