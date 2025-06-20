В аэропорту Калуги установили временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск гражданских бортов в настоящее время действуют в воздушной гавани Калуги, информирует Росавиация.
Официальный представитель федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко подчеркнул, что данная мера связана с обеспечением безопасности полётов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуги (“Грабцево”; код ИКАО: UUBC», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на четверг ограничения были введены в аэропортах Волгограда и Калуги.
Ранее сообщалось, что временные ограничения на приём и выпуск самолётов установлены в воздушной гавани Волгограда.