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Спасла парикмахерша: Уникальную драгоценность Марии-Антуанетты продали на аукционе

Бриллиант дочери Марии-Антуанетты продан на аукционе за $14 млн.

Источник: Комсомольская правда

Кольцо с бриллиантом, которое принадлежало Марии Антуанетте, продано с аукциона Christie’s в Нью-Йорке. Информация об том размещена на сайте аукционного дома.

Речь идет о кольце с розово-фиолетовым бриллиантом весом 10,38 карата, имеющим форму воздушного змея. Известно, что камень принадлежал старшей дочери Марии Антуанетты, герцогине Марии Терезе Ангулемской. Существует версия, что его вместе с другими украшениями сберегла парикмахер Марии Антуанетты, которой та отдала на хранение свои драгоценности перед побегом из Парижа в 1791 году.

Кольцо было продано за $13,9 млн, торги состоялись 17 июня в Рокфеллер-центре.

Ранее сообщалось, что саблю Наполеона Бонапарта в четверг, 22 мая, продали на аукционе в Париже за 4,6 миллиона евро.

Также сообщалось, что самую дорогу собаку в мире по имени Кадабомб Оками продали накануне на аукционе за 5,7 млн долларов. Животное, которое родилось в США, передали в руки 51-летнему заводчику из Индии. Как выглядит уникальный пес, узнайте здесь на KP.RU.