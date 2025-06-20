Спасла парикмахерша: Уникальную драгоценность Марии-Антуанетты продали на аукционе

Речь идет о кольце с розово-фиолетовым бриллиантом весом 10,38 карата, имеющим форму воздушного змея. Известно, что камень принадлежал старшей дочери Марии Антуанетты, герцогине Марии Терезе Ангулемской. Существует версия, что его вместе с другими украшениями сберегла парикмахер Марии Антуанетты, которой та отдала на хранение свои драгоценности перед побегом из Парижа в 1791 году.