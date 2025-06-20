Исследование показало, что россияне стали чаще готовить азиатскую кухню дома

Азиатская кухня все больше становится домашней, а не только ресторанной едой или заказом на дом. Об этом свидетельствует исследование сети гипермаркетов «О’КЕЙ».
В первом квартале 2025 года продажи соусов и ингредиентов для самостоятельного приготовления азиатских блюд выросли на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечается переход от лапши быстрого приготовления к лапше, требующей варки или обжарки, причем продажи российской лапши этого типа увеличились на 40 процентов.
Растет популярность риса басмати, который конкурирует с продукцией ведущих российских марок и занимает около 50 процентов от доли лидеров категории.
В категории азиатских закусок и десертов популярны морская капуста с различными вкусами, кокосовое молоко, желейные палочки, питьевое желе и фруктовый мармелад. Лидером в сегменте восточных снеков стали чипсы из Китая.
Потребители чаще выбирают продукты от отечественных производителей, предлагающих азиатскую линейку, но импортные товары из Таиланда и Южной Кореи также представлены в ассортименте.
Покупатели приобретают сразу несколько ингредиентов для приготовления блюд «под ключ», например, рисовую лапшу, пасту Том Ям, кокосовое молоко и имбирь.
Тренд на азиатскую кухню распространяется не только в столицах, но и в регионах. Наибольший рост интереса к азиатским продуктам отмечается в Сургуте, Липецке, Астрахани, Уфе и Санкт-Петербурге, передает Газета.ру.
Летом многие начинают стремиться к более здоровому образу жизни и меняют свой рацион, чтобы сбросить лишние килограммы. В этот период можно разнообразить питание свежими овощами и фруктами, исключить тяжелую пищу. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога, нутрициолога Ольги Ромашиной, какие продукты полезны для похудения летом, а от каких лучше отказаться.