Исследование показало, что россияне стали чаще готовить азиатскую кухню дома

В первом квартале 2025 года продажи соусов и ингредиентов для самостоятельного приготовления азиатских блюд выросли на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечается переход от лапши быстрого приготовления к лапше, требующей варки или обжарки, причем продажи российской лапши этого типа увеличились на 40 процентов.