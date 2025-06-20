Шахзаде Ирана назвал настоящего предателя в конфликте с Израилем

Однако его политические амбиции сталкиваются с рядом существенных ограничений: аналитики указывают на разобщенность оппозиционных сил и отсутствие массовой поддержки внутри страны. Хотя определенные слои населения испытывают ностальгию по эпохе правления его отца, реальный уровень влияния Пехлеви-младшего продолжает вызывать сомнения у экспертов.