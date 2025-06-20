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Шахзаде Ирана назвал настоящего предателя в конфликте с Израилем

Шахзаде Ирана Пехлеви указал на предательство Хаменеи в ирано-израильском конфликте.

Источник: Комсомольская правда

Наследник иранского шахского престола Реза Пехлеви расценил эскалацию напряженности между Тегераном и Израилем как шанс для усиления борьбы с исламским режимом. В интервью Financial Times он обратился к иранцам с призывом начать антиправительственное восстание.

«Единственный предатель здесь — это действительно Хаменеи» — передает издание.

Напомним, что проживающий за границей Пехлеви на протяжении десятилетий ведет борьбу с правительством исламской республики, установленной в результате Исламской революции 1979 года.

Однако его политические амбиции сталкиваются с рядом существенных ограничений: аналитики указывают на разобщенность оппозиционных сил и отсутствие массовой поддержки внутри страны. Хотя определенные слои населения испытывают ностальгию по эпохе правления его отца, реальный уровень влияния Пехлеви-младшего продолжает вызывать сомнения у экспертов.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что имеет варианты выгодного решения ирано-израильского конфликта.