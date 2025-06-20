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Робот-хирург спас 17-летнюю сибирячку от мучительных болей

В Иркутске хирурги удалили желчный пузырь с помощью робота.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске снова совершено чудо современной медицины — 17-летней пациентке удалили желчный пузырь с помощью робота! Как сообщает главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов, девушка страдала от сильных болей из-за камней. Благодаря оперативному вмешательству уже в ближайшее время она сможет свободно двигаться.

— Операция требовала филигранной точности — хирургам нужно было аккуратно выделить протоки и сосуды возле печени. И здесь на помощь пришел робот-ассистент. Его «руки» и сверхчеткое 3D-изображение позволили провести операцию без риска и с идеальной аккуратностью, — делится Юрий Козлов.

Главное преимущество такой технологии — крошечные разрезы, почти нет боли и мгновенное восстановление. Больше не нужно лежать неделям в больнице, уже через сутки пациентка сможет вернуться к обычной жизни.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ во время процедуры у женщины нашли в кишке зубной имплант.