Робот-хирург спас 17-летнюю сибирячку от мучительных болей

В Иркутске снова совершено чудо современной медицины — 17-летней пациентке удалили желчный пузырь с помощью робота! Как сообщает главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов, девушка страдала от сильных болей из-за камней. Благодаря оперативному вмешательству уже в ближайшее время она сможет свободно двигаться.
— Операция требовала филигранной точности — хирургам нужно было аккуратно выделить протоки и сосуды возле печени. И здесь на помощь пришел робот-ассистент. Его «руки» и сверхчеткое 3D-изображение позволили провести операцию без риска и с идеальной аккуратностью, — делится Юрий Козлов.
Главное преимущество такой технологии — крошечные разрезы, почти нет боли и мгновенное восстановление. Больше не нужно лежать неделям в больнице, уже через сутки пациентка сможет вернуться к обычной жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ во время процедуры у женщины нашли в кишке зубной имплант.