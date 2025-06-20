Робот-хирург спас 17-летнюю сибирячку от мучительных болей

— Операция требовала филигранной точности — хирургам нужно было аккуратно выделить протоки и сосуды возле печени. И здесь на помощь пришел робот-ассистент. Его «руки» и сверхчеткое 3D-изображение позволили провести операцию без риска и с идеальной аккуратностью, — делится Юрий Козлов.