Дело бывшего депутата Госдумы о фейках о ВС РФ не стали отправлять на пересмотр

Суд отказался пересматривать дело Дмитрия Гудкова* о дискредитации армии.
Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову (включен в реестр иноагентов), ранее заочно осужденному на восемь лет колонии за фейки о российской армии. Защита настаивала на пересмотре дела, ссылаясь на недоказанность вины. Об этом сообщают СМИ.
«Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу на приговор Хорошевского районного суда Москвы от 21 августа 2024 года и апелляционное определение Мосгорсуда от 19 ноября 2024 года. Приговор по делу Гудкова о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации оставлен без изменения. Доводы защиты о неполноте и необъективности установленных обстоятельств, а также отсутствии состава преступления были проверены судами нижестоящих инстанций и обоснованно признаны несостоятельными», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова заочно приговорили к восьми годам колонии за распространение фейков, дискредитирующих российскую армию. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. Основанием для приговора стала его деятельность по распространению недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.
*Дмитрий Гудков внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.