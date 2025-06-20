Дело бывшего депутата Госдумы о фейках о ВС РФ не стали отправлять на пересмотр

«Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу на приговор Хорошевского районного суда Москвы от 21 августа 2024 года и апелляционное определение Мосгорсуда от 19 ноября 2024 года. Приговор по делу Гудкова о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации оставлен без изменения. Доводы защиты о неполноте и необъективности установленных обстоятельств, а также отсутствии состава преступления были проверены судами нижестоящих инстанций и обоснованно признаны несостоятельными», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.