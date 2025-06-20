Россия изменила координаты территориальных вод в Балтийском море

Россия изменила границы Балтийского моря.
Правительство России утвердило новые координаты исходных линий, определяющих ширину территориальных вод, прилежащей зоны и континентального шельфа страны в Балтийском море. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша», — указано в документе. Таким образом, кабмин официально признал утратившим силу действовавший ранее список координат, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 15 января 1985 года.
Ранее оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о том, что российский самолет Ил-20, предположительно, вторгся в воздушное пространство страны над акваторией Балтийского моря. По информации польских военных, для перехвата воздушного судна были подняты британские истребители, размещенные на территории Польши, напоминает RT.