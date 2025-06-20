Россия изменила координаты территориальных вод в Балтийском море

«Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша», — указано в документе. Таким образом, кабмин официально признал утратившим силу действовавший ранее список координат, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 15 января 1985 года.