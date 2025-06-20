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Херш: Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану

Сеймур Херш уточнил, что речь идёт о «полномасштабной бомбардировке».

Источник: Аргументы и факты

Журналист из Соединённых Штатов Сеймур Херш заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа одобрила участие Вашингтона в ударах по территории Ирана.

Он уточнил, что речь идёт о «полномасштабной бомбардировке».

«Мне сказали, что Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку Ирана», — написал Херш.

Материал опубликован на сервисе Substack. Херш ссылается на информацию, полученную от чиновников из США, а также Израиля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп в течение двух недель решит, будут ли Соединённые Штаты атаковать Иран.

По данным СМИ, Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия в Иране.

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