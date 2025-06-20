Взрывы прогремели в Одессе

В Одессе прогремели несколько громких взрывов после налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил местный Telegram-канал «Типичная Одесса».
Согласно сообщению канала, зафиксировано не менее семи попаданий, а также два сбития, одно над морем и одно над жилыми домами.
Уточняется, что в районе одного из мест попадания произошло не менее трех взрывов подряд. Кроме того, местные жители сообщают о попаданиях в районе завода «Стальканат», в поселке Таирова и микрорайоне Молдаванка, передает Газета.ру.
16 июня ВС РФ также ударили по украинскому предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) и по радиолокационным станциям противовоздушной обороны (ПВО).
Помимо этого, 15 июня российская армия атаковала высокоточным оружием воздушного и морского базирования нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области Украины.
Недавно стало известно, что ВС РФ используют против украинской армии их же беспилотники, купленные фондом экс-лидера страны Петра Порошенко*. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах, которые сбивают российские бойцы, после чего восстанавливают.
*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.