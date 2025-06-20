В Минсельхозе раскрыли, когда Россия полностью обеспечит себя яблоками

«В прошлом году президент поручил нам ускорить выход на самообеспеченность яблоками. С этого года мы существенно увеличили поддержку закладки садов — до 7,5 млрд рублей ежегодно. Ожидаем, что это позволит уже в 2028 году на 100% обеспечивать собственные потребности по яблокам», — рассказала Оксана Лут в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).