В Минсельхозе раскрыли, когда Россия полностью обеспечит себя яблоками

Глава Минсельхоза Оксана Лут рассказала об урожае яблок.
В 2025 году Россия увеличила финансирование на закладку новых садов до 7,5 млрд рублей ежегодно, чтобы уже в 2028 году полностью покрыть внутренний спрос на яблоки. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
«В прошлом году президент поручил нам ускорить выход на самообеспеченность яблоками. С этого года мы существенно увеличили поддержку закладки садов — до 7,5 млрд рублей ежегодно. Ожидаем, что это позволит уже в 2028 году на 100% обеспечивать собственные потребности по яблокам», — рассказала Оксана Лут в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее на рынке отмечался значительный рост цен на фрукты и ягоды — за год подорожание составило 26%, что эксперты связывали с ростом себестоимости, неблагоприятными погодными условиями и потерями урожая из-за возвратных заморозков. Несмотря на это, спрос на фрукты среди россиян продолжал расти, что подчеркивает важность мер по увеличению отечественного производства и самообеспеченности, к которым теперь приступило правительство.