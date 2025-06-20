Минобороны требует взыскать 620 млн рублей с Военно-строительной компании

Уголовное дело возбуждено против бывшего руководителя компании Андрея Белкова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении контракта на реконструкцию лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве, включавшего поставку томографа. По статье 285.4 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.