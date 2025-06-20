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Минобороны требует взыскать 620 млн рублей с Военно-строительной компании

Министерство обороны России направило в Арбитражный суд Москвы два новых исковых заявления к Военно-строительной компании на сумму 620,7 млн рублей.

Министерство обороны России направило в Арбитражный суд Москвы два новых исковых заявления к Военно-строительной компании на сумму 620,7 млн рублей. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомилось информагентство ТАСС.

Ранее суд уже принял к производству иски военного ведомства к этой же компании на общую сумму свыше 4 млрд рублей. Таким образом, совокупные претензии Минобороны превысили 4,6 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено против бывшего руководителя компании Андрея Белкова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении контракта на реконструкцию лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве, включавшего поставку томографа. По статье 285.4 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Исковые заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице публично-правовой компании “Военно-строительная компания” — сумма: 620 млн 758 тыс. 725 рублей», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержали подростка за организацию террористической деятельности.