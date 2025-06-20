Опубликован прогноз погоды в Красноярске на 20 июня 2025 года

Прогноз составлен на основе Среднесибирского УГМС.
В Красноярске 20 июня ожидается переменная облачность. Ночная температура будет колебаться от +18 до +20 градусов, и, по прогнозам, осадков в это время не предвидится.
Однако днем синоптики предупреждают о значительном повышении температуры — столбики термометров поднимутся до +35, +37 градусов, что создаст условия для сильной жары. Ветер будет слабым, что может усугубить ощущение знойной погоды.
Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать осторожность в условиях высокой температуры, избегать длительного пребывания на солнце и поддерживать водный баланс. Будьте внимательны к своему здоровью!