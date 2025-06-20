В Общественной палате вступились за алиментщиков в праве знать о тратах на детей

В Общественной палате России предложили наделить плательщиков алиментов возможностью контролировать, как именно расходуются перечисленные ими деньги. Авторы инициативы уверены, что отсутствие прозрачности порождает недоверие и нередко приводит к уклонению от выплат. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Заместитель председателя комиссии ОП РФ по вопросам демографии Павел Пожигайло озвучил идею на круглом столе «Отцовство как традиционная семейная ценность». Он напомнил, что далеко не каждый отец обладает серьёзными доходами и хотел бы убедиться, что средства действительно идут на нужды ребёнка. «Не все алиментщики — олигархи, — подчеркнул представитель палаты. — Нужны инструменты, которые позволят при скромном бюджете понимать, куда уходит каждая рублёвая копейка».
По словам Пожигайло, именно невозможность отследить дальнейшее использование выплат часто становится причиной неполного или нерегулярного перечисления алиментов. В качестве одного из решений он предложил создать «детскую карту» — специальный счёт, по которому отец смог бы видеть все транзакции. «Если мама потратила на продукты — вопросов не возникнет, — пояснил он. — Но бывают ситуации: деньги пришли, а ребёнок вместо секции по футболу идёт в балетную школу, что не совпадает с ожиданиями отца. Отсюда взаимные претензии и даже шантаж: “Не будешь платить — не увидишься с ребёнком”».
Члены палаты в целом идею поддержали и договорились проработать детали позже. Однако председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) встретила предложение резко.
«Алименты предназначены ребёнку, а не бывшей супруге, — сказала депутат в разговоре с “Ъ”, — но требовать отчётов за каждую баночку йогурта — это мелочно и, честно говоря, не по-мужски».
Останина напомнила, что строгая отчётность уже действует в отношении опекунов и попечителей, и назвала эту систему громоздкой для обычных семей. По её мнению, при средних выплатах в 3−9 тыс. рублей сложно представить, что мать тратит деньги на себя. «Даже если часть суммы ушла на лекарства женщине, в этом нет трагедии: больная мать не сможет полноценно заботиться о ребёнке», — заметила парламентарий.
Она также посоветовала тем, кто перечисляет действительно значительные суммы, заранее фиксировать порядок контроля в брачном договоре, а не вводить повсеместную систему проверок.