В Общественной палате вступились за алиментщиков в праве знать о тратах на детей

По словам Пожигайло, именно невозможность отследить дальнейшее использование выплат часто становится причиной неполного или нерегулярного перечисления алиментов. В качестве одного из решений он предложил создать «детскую карту» — специальный счёт, по которому отец смог бы видеть все транзакции. «Если мама потратила на продукты — вопросов не возникнет, — пояснил он. — Но бывают ситуации: деньги пришли, а ребёнок вместо секции по футболу идёт в балетную школу, что не совпадает с ожиданиями отца. Отсюда взаимные претензии и даже шантаж: “Не будешь платить — не увидишься с ребёнком”».