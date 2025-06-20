В США забеспокоились изменениями в меню американских военных: причем тут лобстеры

Американские военные перед отправкой в зону боевых действий получили усиленное питание, включая стейки и лобстеры. Об этом информирует Lenta.ru.
«Американцы пишут, что если военных кормят как в ресторане — жди командировки», — передает издание.
К материалу приложены видеозаписи, на которых запечатлены военнослужащие США, получающие в пищу лобстеров. По информации издания, подобное гастрономическое «повышение» обычно предшествует скорой командировке в зону боевых действий.
На фоне обострения ирано-израильского противостояния Тегеран и Вашингтон начали прямой диалог. Согласно имеющимся данным, американский спецпредставитель Стив Уиткофф и иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи провели серию телефонных переговоров после израильских авиаударов по иранской территории 13 июня.