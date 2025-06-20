Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США забеспокоились изменениями в меню американских военных: причем тут лобстеры

Лобстеров в столовых армии США связали с подготовкой удара по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные перед отправкой в зону боевых действий получили усиленное питание, включая стейки и лобстеры. Об этом информирует Lenta.ru.

«Американцы пишут, что если военных кормят как в ресторане — жди командировки», — передает издание.

К материалу приложены видеозаписи, на которых запечатлены военнослужащие США, получающие в пищу лобстеров. По информации издания, подобное гастрономическое «повышение» обычно предшествует скорой командировке в зону боевых действий.

На фоне обострения ирано-израильского противостояния Тегеран и Вашингтон начали прямой диалог. Согласно имеющимся данным, американский спецпредставитель Стив Уиткофф и иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи провели серию телефонных переговоров после израильских авиаударов по иранской территории 13 июня.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше