Песков: Путин пока не планирует посещать Северную Корею

Президент Российской Федерации Владимир Путин в настоящее время не планирует посещать КНДР, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он ответил на соответствующий вопрос представителей средств массовой информации.
«Нет», — сказал Песков в беседе с агентством РИА Новости.
Напомним, Путин посещал Северную Корею с госвизитом в июне 2024 года. По итогам визита был заключён Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и Пхеньяном.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с секретарём Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу подтвердил, что северокорейская сторона поддерживает политику РФ по защите суверенитета, а также территориальной целостности.
Напомним, Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и встретился с Ким Чен Ыном.