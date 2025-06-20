Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин пока не планирует посещать Северную Корею

Путин посещал КНДР с госвизитом в июне 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин в настоящее время не планирует посещать КНДР, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он ответил на соответствующий вопрос представителей средств массовой информации.

«Нет», — сказал Песков в беседе с агентством РИА Новости.

Напомним, Путин посещал Северную Корею с госвизитом в июне 2024 года. По итогам визита был заключён Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и Пхеньяном.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с секретарём Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу подтвердил, что северокорейская сторона поддерживает политику РФ по защите суверенитета, а также территориальной целостности.

Напомним, Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и встретился с Ким Чен Ыном.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше