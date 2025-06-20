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Глава минсельхоза раскрыла причину роста стоимости картофеля в РФ

Цены на картофель в значительной степени зависят от сезона и объема производства в том или ином году. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на полях ПМЭФ.

Оксана Лут рассказала, что влияет на стоимость картофеля.

Цены на картофель в значительной степени зависят от сезона и объема производства в том или ином году. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на полях ПМЭФ.

«В 2023 году у нас был рекордный сбор картофеля. Это обрушило цены. Производитель был вынужден реализовывать картофель ниже себестоимости», — заявила Лут «Известиям».

Министр отметила, что на фоне этой низкой базы происходит серьезный рост стоимости картофеля. Лут добавила, что льготы для ввоза импортного картофеля отменят в случае хорошего урожая.

За последний год цены на картофель и овощи значительно выросли. По данным Росстата, розничная стоимость картофеля увеличилась почти в три раза и достигла рекордных 85 рублей за килограмм. Рост цен эксперты связывают с сокращением запасов, неблагоприятными погодными условиями и уменьшением посевных площадей.