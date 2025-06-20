Глава минсельхоза раскрыла причину роста стоимости картофеля в РФ

За последний год цены на картофель и овощи значительно выросли. По данным Росстата, розничная стоимость картофеля увеличилась почти в три раза и достигла рекордных 85 рублей за килограмм. Рост цен эксперты связывают с сокращением запасов, неблагоприятными погодными условиями и уменьшением посевных площадей.