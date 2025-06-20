Врач предупредила об опасности слишком долгого сна для сердца

— Почему увеличение сна не идет на пользу? Это, вероятнее всего, объясняется тем, что люди, которые спят больше девяти часов, не имеют полноценного сна. Их сон прерывистый, неглубокий, возможно, есть нарушение дыхания во время сна или другие сложности. Тогда у человека может быть дневная сонливость, чтобы этот сон добирать, — отметила специалист.