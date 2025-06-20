Врач предупредила об опасности слишком долгого сна для сердца

Болезни сердца все чаще диагностируют не у пожилых, а у молодых людей. Одно из скрытых условий гипертонии — это сон. Об этом KP.RU рассказала врач-кардиолог, д.м.н., заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова Яна Орлова.
— Почему увеличение сна не идет на пользу? Это, вероятнее всего, объясняется тем, что люди, которые спят больше девяти часов, не имеют полноценного сна. Их сон прерывистый, неглубокий, возможно, есть нарушение дыхания во время сна или другие сложности. Тогда у человека может быть дневная сонливость, чтобы этот сон добирать, — отметила специалист.
Также Орлова напомнила, что по данным исследований 2022 года, идеальная продолжительность сна — 7−8 часов. И недостаток, и избыток сна могут повышать риск смертности от сердечно-сосудистых и других заболеваний.
Врач подчеркнула, что не стоит надеяться на «отсыпание» по выходным. Также постоянная сонливость, которая не проходит, может быть симптомом серьезных нарушений. В таком случае лучше обратиться к врачу и проверить качество сна.