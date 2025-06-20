Эксперт рассказал о том, как защититься от скрытых угроз на фестивале красок

Яркие краски, безудержное веселье и атмосфера праздника — именно так большинство представляет себе фестиваль Холи. Однако за этой красочной забавой могут скрываться серьезные риски для здоровья. Аллерголог-иммунолог Наталья Попова в разговоре с NEWS.ru предупреждает: некачественные краски способны испортить не только одежду, но и самочувствие участников.
— Многие даже не подозревают, что дешевые краски часто содержат опасные компоненты — свинец, цинк, медь и другие токсичные вещества, — поясняет врач. — Они могут вызвать сильное раздражение кожи, аллергические реакции, а при попадании в глаза или дыхательные пути — спровоцировать конъюнктивит и проблемы с легкими.
Чтобы праздник не обернулся визитом к врачу, специалист советует заранее позаботиться о безопасности. Выбирайте только сертифицированные краски от надежных производителей, используйте защитный крем для кожи, а при активном «обстреле» надевайте маску или прикрывайте лицо платком. И главное — сразу после фестиваля тщательно смойте все следы краски, чтобы минимизировать ее воздействие на организм.