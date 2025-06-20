Эксперт рассказал о том, как защититься от скрытых угроз на фестивале красок

Чтобы праздник не обернулся визитом к врачу, специалист советует заранее позаботиться о безопасности. Выбирайте только сертифицированные краски от надежных производителей, используйте защитный крем для кожи, а при активном «обстреле» надевайте маску или прикрывайте лицо платком. И главное — сразу после фестиваля тщательно смойте все следы краски, чтобы минимизировать ее воздействие на организм.