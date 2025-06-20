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Правительство РФ изменило перечень координат для определения границ в Балтийском море

Правительство России признало недействительным действующий перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря и прилежащей зоны РФ в Балтийском море. Соответствующее постановление опубликовали на портале правовой информации.

Правительство России признало недействительным действующий перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря и прилежащей зоны РФ в Балтийском море. Соответствующее постановление опубликовали на портале правовой информации.

В документе утвержден обновленный перечень координат, определяющих положение исходных линий у материкового побережья и островов России в Балтийском море.

Новая исходная линия отмеряется от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Польшей по линии наибольшего отлива, говорится в документе.

Также признан недействительным на территории России раздел «Балтийское море» перечня географических координат, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 15 января 1985 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко выразил мнение о том, что учения в Балтийском море, которые активно проводит НАТО, демонстрируют подготовку объединения к потенциальному конфликту с Россией.

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