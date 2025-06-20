Аэропорт Астаны частично приостанавливает работу с 1 сентября

В этот период, с 1 по 4 сентября и с 8 сентября по 31 октября, ежедневно с 10:00 до 18:00 по времени Астаны, полоса будет полностью закрыта для взлётов и посадок. Это повлечёт за собой изменения в графиках рейсов, а также возможные переносы и отмены.