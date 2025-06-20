В школах России введут новые требования

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 года в российских школах начнут действовать новые нормы, ограничивающие объем домашних заданий, контрольных и практических работ. Эти изменения закреплены приказом № 704, который входит в пакет единых федеральных образовательных программ и определяет количество часов на каждый предмет, а также число проверочных и домашних заданий.