В школах России введут новые требования

Кравцов заявил, что в российских школах введут новые требования.
С 1 сентября 2025 года во всех российских школах вступят в силу единые требования к изучению предметов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», — заявил Кравцов, передает РИА Новости.
По словам главы министерства, новые стандарты распространяются на все образовательные учреждения страны и начнут действовать с начала следующего учебного года. Кравцов отметил, что введение единых требований синхронизировано с Трудовым кодексом, что позволит установить четкую норму педагогической нагрузки для учителей и исключить ее превышение.
Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 года в российских школах начнут действовать новые нормы, ограничивающие объем домашних заданий, контрольных и практических работ. Эти изменения закреплены приказом № 704, который входит в пакет единых федеральных образовательных программ и определяет количество часов на каждый предмет, а также число проверочных и домашних заданий.