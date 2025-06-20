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В Госдуме назвали условия для возвращения Instagram* в Россию

Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) сможет вернуться на российский рынок только при условии полного соблюдения национального законодательства и официальных извинений перед гражданами РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Депутат назвал условия возвращения соцсети.

Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) сможет вернуться на российский рынок только при условии полного соблюдения национального законодательства и официальных извинений перед гражданами РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Instagram должен начать соблюдать российское законодательство, приземлиться, открыть филиал. И покаяться, извиниться перед российскими гражданами. Ведь владельцы Instagram активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети», — сказал Горелкин в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Роскомнадзор заявлял, что не видит оснований для снятия ограничений с Instagram, поскольку компания Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в РФ) не выполняет требования российского законодательства. Также сообщалось, что руководство Instagram и Facebook не планирует возвращаться на российский рынок даже при возможном снятии санкций и не собирается открывать филиалы в стране.

*Instagram запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.