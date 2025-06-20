В Госдуме назвали условия для возвращения Instagram* в Россию

Ранее Роскомнадзор заявлял, что не видит оснований для снятия ограничений с Instagram, поскольку компания Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в РФ) не выполняет требования российского законодательства. Также сообщалось, что руководство Instagram и Facebook не планирует возвращаться на российский рынок даже при возможном снятии санкций и не собирается открывать филиалы в стране.