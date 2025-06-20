Число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России снижается, заявил Степашин

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ в России, не растет, а снижается, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин.
По его словам, в РФ нуждаемость в субсидиях оценивают по-разному. Степашин добавил, что, к примеру, учитываемый размер площади жилого помещения может отличаться в зависимости от региона от 18 квадратных метров до 33 квадратных метров на человека. Из-за разницы в региональных стандартах при расчете субсидии на оплату ЖКУ получается и разный размер этой выплаты.
«Удивительно, число граждан, обращающихся за субсидией, не растет, а снижается. Если в 2015 году таких семей в России было 3,75 миллиона (6%), то сейчас их всего 2,9 миллиона (3,3%)», — сказал он в интервью сайту «Аргумент и факты».