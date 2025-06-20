Число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России снижается, заявил Степашин

По его словам, в РФ нуждаемость в субсидиях оценивают по-разному. Степашин добавил, что, к примеру, учитываемый размер площади жилого помещения может отличаться в зависимости от региона от 18 квадратных метров до 33 квадратных метров на человека. Из-за разницы в региональных стандартах при расчете субсидии на оплату ЖКУ получается и разный размер этой выплаты.