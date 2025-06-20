В Красноярске и Канске проверяют случаи утопления подростков: погибли 2 мальчика

19 июня в 14:30 в следственные органы поступило сообщение о том, что 14-летний мальчик утонул в реке Тарайка в Канске. По предварительной информации, двое друзей пришли к реке без взрослых. Во время купания один из них нырнул и не выплыл. Тело было найдено.