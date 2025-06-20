В Красноярске и Канске проверяют случаи утопления подростков: погибли 2 мальчика

Об этом рассказали в Следственном Комитете.
В Красноярске и Канске начаты проверки по фактам гибели подростков, которые утонули в водоемах.
19 июня в 14:30 в следственные органы поступило сообщение о том, что 14-летний мальчик утонул в реке Тарайка в Канске. По предварительной информации, двое друзей пришли к реке без взрослых. Во время купания один из них нырнул и не выплыл. Тело было найдено.
Также около 15:00 стало известно о 15-летнем подростке, который утонул на озере в Красноярске. Он отдыхал с друзьями и не умел плавать. По данным, четверо подростков находились на водоеме без присмотра взрослых.
Следственные органы по Канскому району и Красноярску начали проверки по этим случаям. Следственный комитет напоминает взрослым о важности присмотра за детьми и призывает быть внимательнее во время их отдыха!