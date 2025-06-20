В Туркестанской области обмелела река Сайрам су

В русле реки должно оставаться не менее 70 процентов для поддержания благоприятной окружающей среды и биоразнообразия в реке. Сейчас эта норма достаточно косвенно закреплена в законодательстве, ее никто не придерживается. Говорить о каком-то биоразнообразии, тем более водном, ниже поселка Зертас нельзя. Существуют прогнозы по изменению климата, что это такая тенденция, которая будет повторяться из года в год.