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В Туркестанской области обмелела река Сайрам су

В Туркестанской области полностью обмелело нижнее течение реки Сайрам су, передает Tengrinews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Источник: otyrar.kz

По словам специалистов, главной причиной является резкое сокращение осадков. Кроме того, вода из реки активно распределяется по оросительным каналам. Гидроузел в верховьях делит поток, оставляя нижнее течение без жизненно важной влаги.

Сколько себя помню, в реке всегда была вода. В мае-июне Сайрам су была полноводная. А в этом году уже вообще нет воды.

говорит местный житель Ирисмат Шерметов

В русле реки должно оставаться не менее 70 процентов для поддержания благоприятной окружающей среды и биоразнообразия в реке. Сейчас эта норма достаточно косвенно закреплена в законодательстве, ее никто не придерживается. Говорить о каком-то биоразнообразии, тем более водном, ниже поселка Зертас нельзя. Существуют прогнозы по изменению климата, что это такая тенденция, которая будет повторяться из года в год.

заявил экоактивист Сергей Балабенко

Река Сайрам су раскинулась более чем на 70 километров, около трети пути проходит через Шымкент. Участок реки, до слияния с Бадамом, все чаще оказывается безводным. В условиях климата, стремительно меняющегося на глазах, даже такие некогда полноводные артерии природы становятся жертвами засухи.

В этом году наблюдается значительное снижение уровня осадков по сравнению с предыдущими годами, что стало одной из причин ощутимого дефицита поливной воды. Раннее обмеление рек — прямое следствие изменения климата. Это ведет к деградации почв, снижению качества водных ресурсов и постепенному иссушению русел. Все это отражается на общем состоянии окружающей среды, нарушая природный баланс.

заявил заместитель руководителя РГУ "Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов" Копжан Садибек

Чтобы сократить потери воды, в регионе активно применяют альтернативные источники: используют скважины, дренажные воды, а также внедряют систему поочередной подачи воды. Местные аграрии все чаще отказываются от влаголюбивых культур, переходя на более устойчивые к засухе.