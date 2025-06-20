В Туркестанской области обмелела река Сайрам су

По словам специалистов, главной причиной является резкое сокращение осадков. Кроме того, вода из реки активно распределяется по оросительным каналам. Гидроузел в верховьях делит поток, оставляя нижнее течение без жизненно важной влаги.
Сколько себя помню, в реке всегда была вода. В мае-июне Сайрам су была полноводная. А в этом году уже вообще нет воды.
В русле реки должно оставаться не менее 70 процентов для поддержания благоприятной окружающей среды и биоразнообразия в реке. Сейчас эта норма достаточно косвенно закреплена в законодательстве, ее никто не придерживается. Говорить о каком-то биоразнообразии, тем более водном, ниже поселка Зертас нельзя. Существуют прогнозы по изменению климата, что это такая тенденция, которая будет повторяться из года в год.
Река Сайрам су раскинулась более чем на 70 километров, около трети пути проходит через Шымкент. Участок реки, до слияния с Бадамом, все чаще оказывается безводным. В условиях климата, стремительно меняющегося на глазах, даже такие некогда полноводные артерии природы становятся жертвами засухи.
В этом году наблюдается значительное снижение уровня осадков по сравнению с предыдущими годами, что стало одной из причин ощутимого дефицита поливной воды. Раннее обмеление рек — прямое следствие изменения климата. Это ведет к деградации почв, снижению качества водных ресурсов и постепенному иссушению русел. Все это отражается на общем состоянии окружающей среды, нарушая природный баланс.
Чтобы сократить потери воды, в регионе активно применяют альтернативные источники: используют скважины, дренажные воды, а также внедряют систему поочередной подачи воды. Местные аграрии все чаще отказываются от влаголюбивых культур, переходя на более устойчивые к засухе.