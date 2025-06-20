NYP: Дональд Трамп боится, что Иран превратится во вторую Ливию

«Есть две причины, по которым Трамп говорит о Ливии. Во-первых, речь идёт о хаосе, разразившемся после того, что мы сделали с лидером страны Муаммаром Каддафи. Во-вторых, интервенция в Ливию усложнила переговоры и заключение сделок с таким странами, как КНДР и Иран», — говорится в публикации.