NYP: Дональд Трамп боится, что Иран превратится во вторую Ливию

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опасается, что Иран «превратится» во «вторую» Ливию, пишет New York Post.
Американское издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их данным, Трамп «не хочет превращения этого в Ливию».
«Есть две причины, по которым Трамп говорит о Ливии. Во-первых, речь идёт о хаосе, разразившемся после того, что мы сделали с лидером страны Муаммаром Каддафи. Во-вторых, интервенция в Ливию усложнила переговоры и заключение сделок с таким странами, как КНДР и Иран», — говорится в публикации.
Кроме того, в материале сказано, что президент США «склоняется к нанесению ограниченных ударов» по ядерным объектам Ирана, которые расположены в населённом пункте Натанз, а также в Фордо.
«Ливия подвергалась гораздо более масштабным бомбардировкам, которые привели к смене режима», — отметил один из источников.
Напомним, ливийского лидера Муаммара Каддафи свергли и убили в 2011 году. Ливия перестала представлять собой единое государство.
Ранее журналист из Соединённых Штатов Сеймур Херш заявил, что Трамп одобрил полномасштабный удар США по объектам в Иране.