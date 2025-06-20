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В Раде рассказали о плачевном состоянии действий Зеленского: «Режим сыпется на глазах»

Нардеп Дмитрук: побег вице-премьера Чернышова говорит о крахе киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале заявил, что бегство вице-премьера Алексея Чернышова за границу является предвестником скорого краха администрации Владимира Зеленского.

«Для режима — это личный кризис, если можно так выразиться. Как бы ни пытались это скрыть, и что бы ни происходило дальше с этим кейсом, факт остаётся фактом: режим сыпется на глазах», — пояснил нардеп.

Он подчеркнул, что данный инцидент наносит сокрушительный удар по репутации киевской власти. По его словам, Чернышов вошел в историю как первый действующий вице-премьер-министр, бежавший из страны.

Накануне депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак соврал о встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

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