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В Госдуме оценили шансы Instagram* вернуться в Россию

Депутат Горелкин: Instagram может вернуться в Россию, если покается.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Instagram* имеет шансы вернуться в Россию, если начнет соблюдать законодательство и покается перед россиянами, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Instagram* должен начать соблюдать российское законодательство, приземлиться, открыть филиал. И покаяться, извиниться перед российскими гражданами. Ведь владельцы Instagram активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети, они должны извиниться за это, должны открыть филиалы, соблюдать российские законы, тогда да, наверное, шанс у них вернуться есть», — сказал Горелкин.

Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.