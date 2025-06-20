В Госдуме оценили шансы Instagram* вернуться в Россию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Instagram* имеет шансы вернуться в Россию, если начнет соблюдать законодательство и покается перед россиянами, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«Instagram* должен начать соблюдать российское законодательство, приземлиться, открыть филиал. И покаяться, извиниться перед российскими гражданами. Ведь владельцы Instagram активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети, они должны извиниться за это, должны открыть филиалы, соблюдать российские законы, тогда да, наверное, шанс у них вернуться есть», — сказал Горелкин.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.