В Госдуме оценили шансы Instagram* вернуться в Россию

«Instagram* должен начать соблюдать российское законодательство, приземлиться, открыть филиал. И покаяться, извиниться перед российскими гражданами. Ведь владельцы Instagram активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети, они должны извиниться за это, должны открыть филиалы, соблюдать российские законы, тогда да, наверное, шанс у них вернуться есть», — сказал Горелкин.