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Суд в Курске заочно арестовал украинского кондитерского магната по делу о терроризме

Ленинский районный суд Курска заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу украинскому бизнесмену Борису Колесникову (внесен в список террористов и экстремистов), бенефициарному владельцу кондитерского холдинга.

Ленинский районный суд Курска заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу украинскому бизнесмену Борису Колесникову* (внесен в список террористов и экстремистов), бенефициарному владельцу кондитерского холдинга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Согласно судебному решению, бизнесмен обвиняется в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Мера пресечения вступит в силу с момента задержания или экстрадиции бизнесмена на территорию России.

В настоящее время украинский предприниматель объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Как отмечают в суде, принятое решение может быть обжаловано в установленном порядке.

* внесен в список террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что Минобороны требует взыскать 620 млн рублей с Военно-строительной компании.