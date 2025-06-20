Суд в Курске заочно арестовал украинского кондитерского магната по делу о терроризме

Ленинский районный суд Курска заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу украинскому бизнесмену Борису Колесникову* (внесен в список террористов и экстремистов), бенефициарному владельцу кондитерского холдинга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
Согласно судебному решению, бизнесмен обвиняется в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Мера пресечения вступит в силу с момента задержания или экстрадиции бизнесмена на территорию России.
В настоящее время украинский предприниматель объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Как отмечают в суде, принятое решение может быть обжаловано в установленном порядке.
* внесен в список террористов и экстремистов.
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