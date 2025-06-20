Собчак подтвердила трудоустройство Ефремова в мастерскую Михалкова

Актер Михаил Ефремов получил работу в «Мастерской 12» режиссера Никиты Михалкова. Об этом в четверг, 19 июня, сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
Собчак подтвердила, что Михалков помог Ефремову с трудоустройством, после того как актер написал ему письмо, тронувшее режиссера.
— Миша написал письмо и оно Михалкова тронуло. Михалков вообще такой: может быть очень жестким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России. Такой Горький нового времени, — написала Собчак.
По ее словам, первым проектом Ефремова станет спектакль в театре Михалкова.
Ефремов был условно-досрочно освобожден из-под стражи 9 апреля. Актер приехал в свою столичную квартиру и сообщил журналистам, что чувствует себя плохо и пока не может говорить, поблагодарив всех за поддержку. Дочь Ефремова Вера тогда прогнала представителей СМИ из подъезда. «Вечерняя Москва» выяснила у экстрасенса Дарьи Мироновой, будет ли Ефремов вновь востребован в кино и какое будущее его ждет.
Юрист Илья Ремесло в свою очередь заявил, что Михаил Ефремов больше не имеет права на ошибку. По словам эксперта, действительно важно, чтобы артист не начал снова пить. 24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил Михаилу Ефремову УДО. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».