Собчак подтвердила трудоустройство Ефремова в мастерскую Михалкова

Ефремов был условно-досрочно освобожден из-под стражи 9 апреля. Актер приехал в свою столичную квартиру и сообщил журналистам, что чувствует себя плохо и пока не может говорить, поблагодарив всех за поддержку. Дочь Ефремова Вера тогда прогнала представителей СМИ из подъезда. «Вечерняя Москва» выяснила у экстрасенса Дарьи Мироновой, будет ли Ефремов вновь востребован в кино и какое будущее его ждет.