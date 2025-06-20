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В Госдуме объявили о новых повышениях пенсий до конца 2025 года

В России до конца 2025 года ожидается несколько этапов повышения пенсий для различных категорий граждан. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Пенсии повысят в России.

В России до конца 2025 года ожидается несколько этапов повышения пенсий для различных категорий граждан. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Работающим пенсионерам учтут индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали в предыдущем, 2024 году. По закону можно получить не более трех баллов в год», — пояснила Бессараб. Кроме того, с 1 октября планируется индексация пенсий для военных пенсионеров. Она уточнила, что повышение произойдет автоматически и обращаться в Социальный фонд не потребуется.

Депутат также добавила, что размер индексации для военных пенсионеров в текущем году предварительно составит 4,5%. Она напомнила, что индексация пенсий военным проводится ежегодно с 1 октября, однако уровень инфляции при этом используется прогнозируемый.