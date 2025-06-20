В Госдуме объявили о новых повышениях пенсий до конца 2025 года

«Работающим пенсионерам учтут индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали в предыдущем, 2024 году. По закону можно получить не более трех баллов в год», — пояснила Бессараб. Кроме того, с 1 октября планируется индексация пенсий для военных пенсионеров. Она уточнила, что повышение произойдет автоматически и обращаться в Социальный фонд не потребуется.