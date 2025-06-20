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Иркутская область может стать центром добычи редких металлов

Регион готов к созданию кластера редкоземельных металлов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Сибири сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых: золото, медь, уголь, нефть и газ. Как ранее сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, регион готов к новому этапу развития — созданию кластера редкоземельных металлов.

В Приангарье есть все необходимое: богатые месторождения, научные центры и производственные мощности. Также работает сильная научная база — университеты, исследовательские институты и научно-образовательный центр «Байкал». А главное — в области находятся уникальные залежи тантала и ниобия, которые крайне востребованы в высокотехнологичных отраслях.

— Особое значение имеет Саянская редкометалльная провинция — одна из крупнейших в мире. Здесь разведаны 11 месторождений, включая Белозиминское, Большетагнинское и Зашихинское, где сосредоточены сотни тысяч тонн ценных металлов, — сообщают в правительстве.

Уже сейчас ведется работа с инвесторами, которые готовы вкладывать средства в освоение этих месторождений.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области появится современный складской комплекс.

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