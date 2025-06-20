Пыльные бури и шквальный ветер накроют Казахстан 20 июня

Астана — переменная облачность, временами дождь и гроза, днем возможны шквал, пыльная буря и град. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду, порывы до 15−20 метров в секунду, днем временами до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +26…+28.
Алматы — переменная облачность, днем кратковременный дождь, местами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом в западный 3−8 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура ночью +23…+25, днем +28…+30.
Шымкент — переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +33…+35.
Актау — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +18…+20, днем +26…+28.
Актобе — переменная облачность, временами дождь и гроза. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду, порывы 15−20 метров в секунду. Температура ночью +12…+14, днем +23…+25.
Атырау — переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура ночью +18…+20, днем +28…+30.
Жезказган — переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду, порывы 15−20 метров в секунду, временами до 23 метров в секунду. Температура ночью +16…+18, днем +24…+26.
Караганда — переменная облачность, днем небольшой дождь и гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14 метров в секунду, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура ночью +15…+17, днем +28…+30.
Кокшетау — переменная облачность, днем дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду, порывы 15−20 метров в секунду. Температура ночью +16…+18, днем +23…+25.
Конаев — переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом в западный 9−14 метров в секунду, порывы до 20−25 метров в секунду. Температура ночью +22…+24, днем +30…+32.
Костанай — переменная облачность, днем дождь и гроза. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +13…+15, днем +23…+25.
Кызылорда — переменная облачность, днем дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный: ночью 7−12 метров в секунду, днем 15−20 метров в секунду. Температура ночью +20…+22, днем +29…+31.
Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +17…+19, днем +30…+32.
Петропавловск — облачно, дождь, гроза, днем град. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 9−14 метров в секунду, днем 15−20 метров в секунду. Температура ночью +13…+15, днем +21…+23.
Семей — переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 7−12 метров в секунду, порывы 15−20 метров в секунду. Температура ночью +21…+23, днем +33…+35.
Талдыкорган — переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью +19…+21, днем +30…+32.
Тараз — переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный 9−14 метров в секунду, порывы до 15−20 метров в секунду. Температура ночью +19…+21, днем +33…+35.
Туркестан — переменная облачность, без осадков, днем пыльная буря. Ветер западный 8−13 метров в секунду, порывы до 15−20 метров в секунду. Температура ночью +22…+24, днем +34…+36.
Уральск — переменная облачность, дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду, днем 15−20 метров в секунду. Температура ночью +14…+16, днем +21…+23.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, утром и днем дождь и гроза. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду, порывы 15−20 метров в секунду. Температура ночью +21…+23, днем +30…+32.