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В Госдуме назвали условия для возвращения Instagram в Россию

Возвращение Instagram на российский рынок возможно только при условии полного соответствия российскому законодательству и публичных извинений перед гражданами РФ, заявили в Госдуме.

Возвращение Instagram на российский рынок возможно только при условии полного соответствия российскому законодательству и публичных извинений перед гражданами РФ, заявили в Госдуме.

Meta (владелец Instagram, признанной в России экстремистской организацией) должна не только открыть представительство в России и соблюдать все законы страны, но и публично извиниться за призывы к насилию в отношении российских граждан, ранее распространявшиеся в социальной сети.

Это заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее Роскомнадзор указывал на невыполнение Meta требований российского законодательства как на препятствие для разблокировки Instagram, а руководство Meta заявляло о нежелании возвращаться на российский рынок, даже при снятии санкций.

Ранее сообщалось, что заработки российских блогеров-иноагентов выросли втрое.