В Госдуме назвали условия для возвращения Instagram в Россию

Возвращение Instagram на российский рынок возможно только при условии полного соответствия российскому законодательству и публичных извинений перед гражданами РФ, заявили в Госдуме.
Meta (владелец Instagram, признанной в России экстремистской организацией) должна не только открыть представительство в России и соблюдать все законы страны, но и публично извиниться за призывы к насилию в отношении российских граждан, ранее распространявшиеся в социальной сети.
Это заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее Роскомнадзор указывал на невыполнение Meta требований российского законодательства как на препятствие для разблокировки Instagram, а руководство Meta заявляло о нежелании возвращаться на российский рынок, даже при снятии санкций.
Ранее сообщалось, что заработки российских блогеров-иноагентов выросли втрое.