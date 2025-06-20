Гость из прошлого: в Уссурийском заповеднике спустя 50 лет снова увидели горала

Редчайшего амурского горала — одного из самых малоизученных копытных на планете — зафиксировали в Уссурийском заповеднике Приморья впервые с 1970-х годов. Уникальный вид, занесённый в Красную книгу, попал в объектив фотоловушки на горе Змеиная — самой высокой точке заповедной территории, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».
Амурский горал — единственный представитель семейства полорогих, обитающий в России. Это скрытное горное животное предпочитает участки с крутыми склонами и скальными выходами, а потому встречается исключительно в гористой местности. Высокий снежный покров, хищники и человеческое вмешательство практически вытеснили его из заповедника к началу 80-х годов прошлого века.
По мнению учёных, новая фиксация может свидетельствовать о возможном возвращении редкого вида в заповедник. Эксперты предполагают, что замеченный горал пришёл с соседних территорий — возможно, с разведывательной целью.
Научный сотрудник Горнотаёжной станции им. В. Л. Комарова ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Маслов отметил, что факт появления горала крайне интересен.
«По совокупности причин ему сложно закрепиться в хвойно-широколиственных формациях. Среди основных причин — критическая высота снежного покрова, крайняя малочисленность подходящих по рельефу участков со скальными выходами и наличие потенциально опасных хищников, таких как тигр, рысь, харза, и хищные птицы (беркут, орлан, хохлатый орёл). Нельзя исключать и антропогенный фактор», — рассказал Михаил Маслов.
Специалисты продолжат наблюдение за горой Змеиная — возможно, в будущем она станет постоянным домом для популяции амурского горала.
Напомним, в мае на острове Фуругельма в Дальневосточном морском заповеднике зафиксировали рост численности одной из редчайших птиц мировой фауны — малой колпицы.