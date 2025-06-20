Гость из прошлого: в Уссурийском заповеднике спустя 50 лет снова увидели горала

Амурский горал — единственный представитель семейства полорогих, обитающий в России. Это скрытное горное животное предпочитает участки с крутыми склонами и скальными выходами, а потому встречается исключительно в гористой местности. Высокий снежный покров, хищники и человеческое вмешательство практически вытеснили его из заповедника к началу 80-х годов прошлого века.