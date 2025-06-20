BBC: после обстрела Израилем поврежден иранский реактор в Араке

Согласно данным спутниковой съемки Maxar Technologies, израильская атака нанесла повреждения ядерному реактору и сопутствующим объектам в иранском городе Арак. Об этом информирует BBC.
Спутниковые изображения демонстрируют пробоину в защитном куполе реактора, а также разрушения нескольких технологических башен и других сооружений на территории ядерного комплекса. Как отмечает источник, как Израиль, так и Иран признали факт нанесения удара.
По данным издания Axios, американские военные рассматривают возможность применения самой мощной в мире неядерной бомбы против иранского подземного ядерного центра в Фордо.
Ранее KP.RU передавал, что КСИР официально подтвердил первое боевое использование баллистических ракет «Саджил» при нанесении ответных ударов по Израилю. Эти двухступенчатые ракеты средней дальности впервые были применены в реальных боевых условиях.