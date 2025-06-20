Стала известна зарплата новичка омского «Авангарда»

Согласно данным, озвученным инсайдером Михаилом Зислисом в его телеграм-канале, новоиспеченный защитник омского клуба Артём Блажиевский, заключивший двухлетнее соглашение, будет получать 45 миллионов рублей в год.
Тем не менее сам Зислис выражает сомнения в достоверности этих сведений, указывая на то, что в «Тракторе» его зарплата составляла 50 миллионов рублей в год, что превышает предполагаемый доход в «Авангарде».
Ранее мы писали, что омский «Авангард» представил Артёма Блажиевского на летней вечеринке «Буэнослетос».