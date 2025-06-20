Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна зарплата новичка омского «Авангарда»

Артём Блажиевский прилетел в Омск накануне.

Источник: Сайт ХК "Авангард"

Согласно данным, озвученным инсайдером Михаилом Зислисом в его телеграм-канале, новоиспеченный защитник омского клуба Артём Блажиевский, заключивший двухлетнее соглашение, будет получать 45 миллионов рублей в год.

Тем не менее сам Зислис выражает сомнения в достоверности этих сведений, указывая на то, что в «Тракторе» его зарплата составляла 50 миллионов рублей в год, что превышает предполагаемый доход в «Авангарде».

Ранее мы писали, что омский «Авангард» представил Артёма Блажиевского на летней вечеринке «Буэнослетос».