Сальдо: мир возможен при полном освобождении Херсонской области от ВСУ

«Мир долгосрочный возможен только в том случае, если, как определил наш президент, если территория, конституционно являющаяся территорией РФ с 2022 года, будет полностью освобождена. Никакие другие уловки, рассказы о том, что давайте заключим перемирие, а потом начнём говорить о мире, они не подходят», — сказал Сальдо в беседе с агентством РИА Новости.