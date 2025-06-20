Долгосрочный мир с украинской стороной может быть достигнут лишь при условии освобождения от Вооружённых сил Украины части Херсонской области, расположенной на правом берегу, заявил Владимир Сальдо.
Губернатор Херсонской области подчеркнул, что данная территория принадлежит Российской Федерации с 2022 года. В настоящее время её оккупировали ВСУ.
«Мир долгосрочный возможен только в том случае, если, как определил наш президент, если территория, конституционно являющаяся территорией РФ с 2022 года, будет полностью освобождена. Никакие другие уловки, рассказы о том, что давайте заключим перемирие, а потом начнём говорить о мире, они не подходят», — сказал Сальдо в беседе с агентством РИА Новости.
Комментарий прозвучал на полях Петербургского международного экономического форума.
Ранее Сальдо заявил, что город Херсон, который находится под контролем Вооружённых сил Украины, стал похож на город-призрак с минимумом населения.