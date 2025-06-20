Россияне будут получать статус предпенсионера без заявления

«С 1 января 2025 года подавать заявление для получения статуса предпенсионера не нужно», — сказала Стенякина РИА Новости, добавив, что для получения некоторых положенных предпенсионерам льгот нужно получить на Госуслугах, через Социальный фонд России или в МФЦ справку о статусе.