Россияне будут получать статус предпенсионера без заявления

Россиянам не нужно больше подавать заявления для получения статуса предпенсионера. С 1 января 2025 года он автоматически присваивается людям, достигшим соответствующего возраста. Об этом напомнила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.
«С 1 января 2025 года подавать заявление для получения статуса предпенсионера не нужно», — сказала Стенякина РИА Новости, добавив, что для получения некоторых положенных предпенсионерам льгот нужно получить на Госуслугах, через Социальный фонд России или в МФЦ справку о статусе.
Статус предпенсионера в России ввели в 2019 году. Какие льготы положены обладателям этого статуса, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что в 2025 году около 7,2 миллиона россиян станут предпенсионерами. Это женщины от 54 лет и мужчины от 59 лет.
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