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ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов сдали три выпускника Хабаровского края

Всего в Хабаровском крае в этом году 28 стобалльных результатов.

Источник: Минобрнауки Хабаровского края

Число 100-балльников выросло в регионе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к уже известным ранее высоким результатам добавилось еще три — максимальные баллы выпускники набрали по обществознанию.

— Экзамен по обществознанию сдавали 2335 участников. Наивысший балл у выпускников школы поселка Монгохто, школы № 4 Ванино и школы № 23 Комсомольска-на-Амуре. Еще шестеро набрали от 95 до 99 баллов, — проинформировали в региональном министерстве образования и науки.

Также в день сдачи экзамена по обществознанию другие школьники писали физику. По этому предмету максимально удалось набрать 98 баллов — этого результата достиг ученик комсомольской школы № 27.

Таким образом, сейчас в крае насчитывается 28 стобалльных результатов, большая часть из которых (11 работ) — по химии. Еще 6 — по русскому языку, 4 — по литературе, 3 — по математике, столько же — по обществознанию и один по истории.

Экзаменационная пора еще продолжается, сейчас в расписании — резервные сроки сдачи ЕГЭ.