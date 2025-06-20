В Швейцарии спрогнозировали судьбу Украины после остановки помощи США: «это катастрофа»

Как подчеркивает издание, даже двукратное увеличение европейской финансовой поддержки не позволяет ЕС в совокупности достичь объемов американской помощи. При этом, отмечает NZZ, Европа физически не способна предоставить некоторые виды критически важных вооружений — такие как зенитные комплексы Patriot или оперативно-тактические ракеты ATACMS.