Швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung предупреждает о катастрофических последствиях для Украины в случае прекращения американских военных поставок и финансовой помощи.
«С января Вашингтон не объявил ни об одном новом пакете помощи Для Украины это означает катастрофу», — передает издание.
Как подчеркивает издание, даже двукратное увеличение европейской финансовой поддержки не позволяет ЕС в совокупности достичь объемов американской помощи. При этом, отмечает NZZ, Европа физически не способна предоставить некоторые виды критически важных вооружений — такие как зенитные комплексы Patriot или оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Напомним, что ранее киевский главарь Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Соединенные Штаты перенаправили на Ближний Восток партию из 20 тысяч ракет, изначально запланированных для поставок украинской армии.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что поставки Германией ракет Taurus для Украины только ухудшат отношения между Россией и Германией.