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«Оставаться дома»: МЧС обратилось к казахстанцам с важным заявлением

МЧС обратилось к жителям Казахстана с предупреждением о сложных погодных условиях по всей стране. Казахстанцев попросили по возможности оставаться дома, передает NUR.KZ.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 89% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: Getty Images

В МЧС перечислили основные угрозы по стране: грозы, шквалы, град, сильная жара, порывы ветра до 23−28 м/с, а также пыльная буря. Кроме того, в большинстве регионов страны ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС обратилось к жителям с рекомендациями:

  • избегать отдыха вблизи лесов и степей при высокой жаре;
  • быть осторожным при грозах: не укрываться под деревьями и не пользоваться электроникой на улице;
  • не разжигать костры и не оставлять легковоспламеняющиеся предметы на солнце;
  • при ухудшении погоды, по возможности, оставаться дома.