«Оставаться дома»: МЧС обратилось к казахстанцам с важным заявлением

В МЧС перечислили основные угрозы по стране: грозы, шквалы, град, сильная жара, порывы ветра до 23−28 м/с, а также пыльная буря. Кроме того, в большинстве регионов страны ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.