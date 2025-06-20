«Оставаться дома»: МЧС обратилось к казахстанцам с важным заявлением

В МЧС перечислили основные угрозы по стране: грозы, шквалы, град, сильная жара, порывы ветра до 23−28 м/с, а также пыльная буря. Кроме того, в большинстве регионов страны ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
МЧС обратилось к жителям с рекомендациями:
- избегать отдыха вблизи лесов и степей при высокой жаре;
- быть осторожным при грозах: не укрываться под деревьями и не пользоваться электроникой на улице;
- не разжигать костры и не оставлять легковоспламеняющиеся предметы на солнце;
- при ухудшении погоды, по возможности, оставаться дома.