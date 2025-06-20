Алаудинов и схиигумен Гавриил уладили конфликт после личной встречи

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов встретился с бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря схиигуменом Гавриилом и повторно принес извинения за высказанное ранее оскорбление. Об этом генерал сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав видео встречи.
— Я искренне извинился перед отцом Гавриилом. Я действительно извинился за то, что я выразился в той форме, в которой не подобает выражаться кавказцу, мусульманину, —заявил Алаудинов.
Он пояснил, что причиной конфликта стало неправильное понимание слов священника, однако после личного общения оба пришли к выводу о близости своих взглядов.
Ранее Алаудинов назвал священника «дебилом в рясе» из-за его комментариев о мусульманах, после чего выразил свои извинения.
7 июня правое движение «Сорок сороков» и блогеры потребовали привлечь Апти Алаудинова к уголовной ответственности за оскорбление схиигумена Гавриила. По словам активистов, военный так и не извинился «за оскорбительные слова в отношении священнослужителя Русской православной церкви».
Ранее схиигумен Гавриил назвал большое скопление мусульман около Московской соборной мечети в дни празднования Курбан-байрама «армией», которая может выполнять приказы муллы, в том числе убивать людей.