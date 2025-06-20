Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько рейсов длительно задерживается в аэропорту Челябинска

Несколько рейсов длительно задерживается в аэропорту Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

«Челябинск → Шарм-эль-Шейх. Номер рейса: LMU 698. Время по расписанию: 04:00 19 июня. Расчетное время: 08:00», — говорится в комментарии.

На этой неделе это уже третий рейс авиакомпании AlMasria Airlines, который отправляется в Египет с большим опозданием.

На прилет опаздывает самолет из Минеральных Вод. «Номер рейса: А4 6123. Время по расписанию: 06:00. Расчетное время: 08:00 20 июня», — следует из расписания.

Этот рейс выполняет авиакомпания «Азимут».

В настоящее время, по информации Росавиации, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Волгограда и Калуги.