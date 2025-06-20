Несколько рейсов длительно задерживается в аэропорту Челябинска

Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.
«Челябинск → Шарм-эль-Шейх. Номер рейса: LMU 698. Время по расписанию: 04:00 19 июня. Расчетное время: 08:00», — говорится в комментарии.
На этой неделе это уже третий рейс авиакомпании AlMasria Airlines, который отправляется в Египет с большим опозданием.
На прилет опаздывает самолет из Минеральных Вод. «Номер рейса: А4 6123. Время по расписанию: 06:00. Расчетное время: 08:00 20 июня», — следует из расписания.
Этот рейс выполняет авиакомпания «Азимут».
В настоящее время, по информации Росавиации, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Волгограда и Калуги.