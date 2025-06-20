В Россию могут массово привезти рабочих из Африки и Латинской Америки

В 2024 году в Россию прибыли более 6,3 миллиона иностранных граждан, половина из которых приехала с целью трудоустройства, причем основную долю составляют выходцы из стран СНГ. По данным МВД, восстановление миграционного потока связано со снятием ограничений, введенных во время пандемии, и высоким интересом к российскому рынку труда со стороны иностранных специалистов.