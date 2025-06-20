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В Россию могут массово привезти рабочих из Африки и Латинской Америки

Министерство просвещения России рассматривает возможность расширения федерального проекта «Профессионалитет» на страны СНГ, Африки, Латинской Америки и Индию для привлечения иностранных рабочих на российский рынок труда. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Минпросвещения планирует привезти рабочих из Латинской Америки.

Министерство просвещения России рассматривает возможность расширения федерального проекта «Профессионалитет» на страны СНГ, Африки, Латинской Америки и Индию для привлечения иностранных рабочих на российский рынок труда. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Министры образования из дружественных стран выразили “огромный интерес” к российской системе СПО и проекту “Профессионалитет”. Такое обсуждение велось на форуме министров образования 11−12 июня в Казани, пояснил глава Минпросвещения. На встрече присутствовали министры от ОАЭ, Сербии, Республики Сенегал, Абхазии и других стран», — сказал Кравцов, пишут «Ведомости».

В 2024 году в Россию прибыли более 6,3 миллиона иностранных граждан, половина из которых приехала с целью трудоустройства, причем основную долю составляют выходцы из стран СНГ. По данным МВД, восстановление миграционного потока связано со снятием ограничений, введенных во время пандемии, и высоким интересом к российскому рынку труда со стороны иностранных специалистов.