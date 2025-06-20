В Россию могут массово привезти рабочих из Африки и Латинской Америки

Минпросвещения планирует привезти рабочих из Латинской Америки.
Министерство просвещения России рассматривает возможность расширения федерального проекта «Профессионалитет» на страны СНГ, Африки, Латинской Америки и Индию для привлечения иностранных рабочих на российский рынок труда. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Министры образования из дружественных стран выразили “огромный интерес” к российской системе СПО и проекту “Профессионалитет”. Такое обсуждение велось на форуме министров образования 11−12 июня в Казани, пояснил глава Минпросвещения. На встрече присутствовали министры от ОАЭ, Сербии, Республики Сенегал, Абхазии и других стран», — сказал Кравцов, пишут «Ведомости».
В 2024 году в Россию прибыли более 6,3 миллиона иностранных граждан, половина из которых приехала с целью трудоустройства, причем основную долю составляют выходцы из стран СНГ. По данным МВД, восстановление миграционного потока связано со снятием ограничений, введенных во время пандемии, и высоким интересом к российскому рынку труда со стороны иностранных специалистов.