Боуз назвал Каллас «полоумной» после слов о русском языке

Журналист из Ирландии Чей Боуз прокомментировал высказывание представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о русском языке.
Он заявил, что речь идёт о словах «полоумной».
«Говорит полоумная, бегло говорящая по-русски», — написал он, пост опубликован в соцсети X*.
Каллас выразила мнение, что в случае прекращения помощи Украине со стороны европейских государств «придётся учить русский язык».
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что высказывание Каллас о якобы исходящей от Российской Федерации «360-градусной угрозе миру» свидетельствуют о «росте градуса невменяемости» в Европе.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.