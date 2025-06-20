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Боуз назвал Каллас «полоумной» после слов о русском языке

Каллас заявила, что в случае прекращения помощи ВСУ «придётся учить русский язык».

Источник: Аргументы и факты

Журналист из Ирландии Чей Боуз прокомментировал высказывание представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о русском языке.

Он заявил, что речь идёт о словах «полоумной».

«Говорит полоумная, бегло говорящая по-русски», — написал он, пост опубликован в соцсети X*.

Каллас выразила мнение, что в случае прекращения помощи Украине со стороны европейских государств «придётся учить русский язык».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что высказывание Каллас о якобы исходящей от Российской Федерации «360-градусной угрозе миру» свидетельствуют о «росте градуса невменяемости» в Европе.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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