Регионы попросили у Минстроя триллион рублей на нацпроекты

Министр также отметил, что механизм предоставления средств подробно проработан и согласован с каждым регионом с учетом индивидуальных планов развития. При этом часть субъектов готовы приступить к реализации проектов и списанию задолженности уже в 2025 году, другие распределяют выполнение программ на более длительный срок.