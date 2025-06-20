Регионы попросили у Минстроя триллион рублей на нацпроекты

Регионы попросили денег у федерального Минстроя.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России получило заявки на финансирование национальных проектов от 67 регионов страны на общую сумму 1,1 трлн рублей. Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин на ПМЭФ.
«На сегодняшний момент Минстрой получил, как координатор работы, вместе с Министерством финансов, заявки на предоставление средств на реализацию нацпроектов от 67 регионов на 1,1 трлн руб. Из них 454 млрд руб. — на жилищно-коммунальное хозяйство, почти 115 млрд руб. регионы предполагают направить на ликвидацию аварийного жилья. Списание уже одобрено 67 регионам на 991,8 млрд руб.», — уточнил Файзуллин. Его слова передают «Ведомости».
Министр также отметил, что механизм предоставления средств подробно проработан и согласован с каждым регионом с учетом индивидуальных планов развития. При этом часть субъектов готовы приступить к реализации проектов и списанию задолженности уже в 2025 году, другие распределяют выполнение программ на более длительный срок.